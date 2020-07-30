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Задержание россиян в Белоруссии

Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Белоруссии и выборами

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал мнение экспертов о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Минске и выборами президента Белоруссии.

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"Эксперты ничего не знают в этой ситуации. Если мы не располагаем полной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают, поэтому все это спекуляции, к ним надо относиться с большими допусками", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать мнение экспертов о том, что Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателей.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗадержание россиян в Белоруссии
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