Контакты Путина и Лукашенко для обсуждения задержания россиян не планируются

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, Кремль рассчитывает прояснить ситуацию с задержанием граждан РФ по линии правоохранителей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.