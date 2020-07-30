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Задержание россиян в Белоруссии

Контакты Путина и Лукашенко для обсуждения задержания россиян не планируются

Кремль рассчитывает прояснить ситуацию по линии правоохранителей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, Кремль рассчитывает прояснить ситуацию с задержанием граждан РФ по линии правоохранителей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗадержание россиян в Белоруссии
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