Врио главы Чувашии зарегистрирован кандидатом на участие в выборах главы региона

ТАСС, 30 июля. Врио главы Чувашии Олег Николаев в четверг был зарегистрирован в качестве кандидата на участие в выборах главы республики, он стал пятым претендентом на этот пост, сообщил ТАСС секретарь (ЦИК) Чувашии Сергей Тарасов.

Первым зарегистрированным кандидатом стал представитель партии "Патриоты России" Сергей Матвеев, решение по которому было принято на заседании ЦИК республики 28 июля. В среду были зарегистрированы представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов, Александр Андреев от КПРФ и Константин Степанов от ЛДПР.

"Сегодня ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата Олега Николаева. На данный момент зарегистрированы все пять кандидатов", - сказал собеседник агентства.

Всего на участие в выборах главы Чувашии ранее были выдвинуты 12 человек, прием документов для регистрации кандидатов завершился 24 июля. Один из них - выдвинутый в порядке самовыдвижения Юрий Сидоров - не сдал необходимый пакет документов и написал заявление о снятии своей кандидатуры. ЦИК республики 28 июля отказал в регистрации шести кандидатам-самовыдвиженцам на должность главы Чувашии - Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину. Все они не представили необходимые документы для регистрации, а также не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Государственный совет Чувашии назначил выборы главы республики на единый день голосования, 13 сентября. Глава республики избирается сроком на пять лет.