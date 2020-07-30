Песков удивился вопросам о возможной отставке врио главы Иркутской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился вопросам о возможности отставки врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по итогам совещания с участием Владимира Путина об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском.

Отвечая на уточняющий вопрос, ожидать ли по итогам совещания отставки врио главы региона, Песков с удивлением переспросил: "Почему вы ожидаете отставку Кобзева? Как связаны экологические проблемы и отставка врио губернатора?" Он призвал журналистов дождаться совещания, чтобы понять, как глава государства оценивает ситуацию в области. В целом, по словам пресс-секретаря, Кобзев "работает очень энергично, ему пришлось столкнуться с непростой обстановкой, и он работает, не покладая рук".

Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. В нем принимают участие Кобзев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, вице-премьер Виктория Абрамченко, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев и другие. После совещания, как уточнили в Кремле, Путин планирует отдельно пообщаться с Кобзевым.