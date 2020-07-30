В Сочи 209 кандидатов подали документы на участие в выборах депутатов Горсобрания

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Документы для участия в выборах 50 депутатов Городского собрания Сочи подали 209 кандидатов, избирательная комиссия завершит их проверку до 7 августа, сообщили журналистам администрации города.

Выборы депутатов города-курорта Сочи состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Для их проведения образовано 16 многомандатных округов. Также утвержден состав контрольно-ревизионной комиссии, положение и состав рабочей группы. Депутатский корпус Городского собрания Сочи состоит из 50 депутатов.

"Городская избирательная комиссия завершила прием документов кандидатов в депутаты Городского собрания Сочи первого созыва. Заявили о своем выдвижении 219 кандидатов, 209 из них представили документы для регистрации. Избирательная комиссия города Сочи приступила к проверке достоверности сведений, представленных кандидатами. Решение о регистрации всех кандидатов избирательная комиссия должна принять не позднее 7 августа", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным председателя избирательной комиссии города Валентины Ткачевой, из подавших документы кандидатов больше всех самовыдвиженцев - 126, 38 - выдвиженцы от политической партии "Единая Россия", 24 - от Коммунистической партии РФ, 16 - от Либерально-демократической партии России, 7 - от партии "Яблоко", 2 кандидата от "Справедливой России", 1 представляет политическую партию "Пенсионеры за справедливость".