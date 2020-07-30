МИД РФ: механизмы в рамках индо-тихоокеанской концепции не должны подменять работу АСЕАН

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Инициативы и механизмы, которые предлагаются отдельным странам Юго-Восточной Азии в рамках индо-тихоокеанской концепции, не должны подменять многостороннюю и эффективную работу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников на онлайн-конференции "Рост региональной мультиполярности и важность центральной роли АСЕАН в регионе Юго-Восточной Азии", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

По его словам, одним из вызовов, который угрожает развитию АСЕАН, является "разработка, а потом и попытки имплементации альтернативных моделей взаимодействия" в регионе. Он пояснил, что такие инициативы исходят от стран "индо-тихоокеанской четверки" (Австралия, Индия, США и Япония). "В этом году в принципе уже началась практика отработки новых схем, когда к этой "индо-тихоокеанской четверке" приглашаются сейчас с повесткой дня достаточно, казалось бы, позитивной другие страны - они же участники асеаноцентричных механизмов и Восточноазиатских саммитов (ВАС)", - отметил Овчинников.

"При развитии этих [индо-тихоокеанских] механизмов, я не знаю почему, но начинают сдерживаться функциональные возможности асеаноцентричных многосторонних институтов", - добавил дипломат. Таким образом, возникает ситуация, при которой происходит подмена уже существующих структур и направлений взаимодействия АСЕАН. "Это удручающий факт, он не может не вызывать озабоченности с точки зрения сохранения стабильности и, главное, развития", - указал директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ.

Он также пояснил, что индо-тихоокеанская концепция направлена на сдерживание определенных стран в регионе, из-за чего органичное дополнение деятельности АСЕАН, созданной совершенно по иным принципам, становится невозможным. "Потому что сотрудничество и сдерживание - это разные плоскости работы, - сказал Овчинников. - Я хотел бы обратить внимание на необходимость консолидации и укрепления асеаноцентричных механизмов, которые пока единственные на данный момент сохраняют именно общерегиональный характер, это очень важно".

Он подчеркнул, что Москва выступает за укрепление АСЕАН и повышение ее роли в регионе, поскольку видит в этом важный элемент стабильности. "Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к формированию каких-то зон влияния для себя, полюсов и так далее. Мы бы хотели подходить очень прагматично и реалистично к налаживанию взаимодействия с ассоциацией. На этом мы и хотели бы базировать наше стратегическое партнерство с ней. Если мы когда-либо будем более асеаноцентричны, чем сама АСЕАН, вы уж нас извините, такие вот мы", - заключил он.

Индо-тихоокеанская концепция

Новая региональная концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую активно продвигают Австралия, Индия, США и Япония, была предложена президентом США Дональдом Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одной из ее главных задач является ограничение влияния Китая в регионе.