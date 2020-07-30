Памфилова: проверка депутатов на наличие двойного гражданства не входит в компетенцию ЦИК

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила ТАСС в четверг, что проверка действующих депутатов Госдумы на возможное наличие у них иностранного гражданства и вида на жительство в других странах не входит в компетенцию комиссии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверить ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства. В частности, Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

"При всем моем глубоком уважении к Госдуме проверка двойного гражданства, зарубежной недвижимости, зарубежных счетов и другой информации уже действующих депутатов не входит в компетенцию ЦИК, и у нас для этого нет возможностей", - сказала Памфилова.

По ее словам, единственное, что ЦИК может предоставить в ответ на запрос Госдумы - информацию от 2016 года, когда большинство из ныне действующих депутатов Госдумы находились на стадии выдвижения кандидатов перед выборами в нижнюю палату парламента.

"Кандидаты должны предоставлять информацию о гражданстве, о зарубежной недвижимости и так далее. Для того чтобы эти требования были соблюдены, мы на стадии регистрации в депутаты запрашиваем информацию у соответствующих ведомств: Центробанка, Федеральной налоговой службы, миграционной службы МВД и других ведомств. И на основании этого регистрируем или не регистрируем кандидата", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что в случае если комиссия допустила к выборам кандидата и зарегистрировала его уже как депутата, то дальнейшая его судьба уже не входит в компетенцию комиссии. "Для этого уже существуют другие формы проверки: каждый год подают декларацию о доходах и другие сведения, которые проверяются соответствующими службами. ЦИК уже к этому не имеет никакого отношения", - отметила глава ЦИК.

Запрос депутата на проверку

Свой запрос Парфенов направил на имя руководителя Администрации президента Антона Вайно, копии также были разосланы Володину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, начальнику управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрею Чоботову, вице-премьеру - главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину. Кроме того, копии направлены главам комиссий по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и членов Совфеда - Отари Аршбе и Юрию Воробьеву.

В запросе, текст которого Парфенов предоставил ТАСС, депутат отмечает, что на пленарном заседании Госдумы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у Парфенова гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. По мнению Парфенова, в то же время "российская общественность, несомненно, поддержала бы саму идею осуществления тщательных, объективных и беспристрастных проверочных мероприятий в отношении широкого круга депутатов, сенаторов, высокопоставленных госслужащих и лиц, замещающих государственные должности, должности в государственных корпорациях", включая государственные страховые фонды.

Парфенов в своем запросе призывает "организовать проведение всесторонней и объективной проверки" наличия у депутатов Госдумы, сенаторов и должностных лиц иностранных гражданств, видов на жительство, а также принять меры в рамках законодательства, "вплоть до лишения их полномочий" и передачи материалов в правоохранительные органы. К запросу прилагается публикация издания "Аргументы недели" от 4 мая 2019 года о якобы утечке в интернет списка имен парламентариев и должностных лиц, имеющих иностранные паспорта или вид на жительство.