МИД РФ оценил консультации экспертов России и США по стратегической стабильности в Вене

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экспертные консультации представителей РФ и США по стратегической стабильности в Вене получились конкретными и профессиональными. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Разговор получился конкретным и профессиональным. Сторонам предстоит детально проанализировать его результаты. Россия готова к продолжению диалога с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики", - сказал он.

"Считаем его [диалог] крайне важным для того, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение международных договоренностей, действующих в этой области. При этом намерены выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон", - добавил Зайцев.

Как подчеркнул представитель МИД, с американской стороны изначально было предложено ограничиться только вопросами, связанными с ядерными боеприпасами, Россия же предложила сфокусироваться на всех видах вооружений, способных решать стратегические задачи и оказывать влияние на стратегическую стабильность: "Собственно, три этих тематических блока - космическая безопасность, доктрины и потенциалы, транспарентность и верификация - эксперты двух стран рассмотрели в ходе встречи в австрийской столице с 27 по 30 июля".

МИД РФ выражает признательность правительству и МИД Австрии за содействие организации встречи, добавил дипломат.