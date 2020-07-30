В МИД России заявили, что перемирие в Донбассе в целом соблюдается

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Режим перемирия на линии разграничения в Донбассе пока соблюдается. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения пока в целом соблюдается", - сказал он.

По его словам, в Москве рассчитывают, что "установившийся режим тишины будет сохраняться и впредь, что позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в рамках процесса урегулирования внутриукраинского конфликта, в первую очередь касающиеся политических аспектов минских соглашений".

22 июля контактная группа согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению "режима тишины" и контроля за его соблюдением. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летательных аппаратов, на применение огня, включая снайперский, а также на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.