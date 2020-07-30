МИД РФ держит на контроле ситуацию с российскими моряками, осужденными в Греции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация с арестом российских моряков в Греции по обвинению в незаконной перевозке мигрантов находится на контроле МИД РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Ситуация с арестом российских граждан в территориальных водах Греции по обвинению в содействии перевозке нелегальных мигрантов находится на контроле МИД России. Ведется переписка с родственниками российских моряков, осуществляется общая координация консульского сопровождения подобных дел", - сказал он.

По словам Зайцева, по линии посольства России в Греции отслеживается соблюдение всех предусмотренных международным и греческим законодательством прав и законных интересов задержанных и осужденных российских граждан. "Сотрудники посольства предпринимают меры по установлению контактов с арестованными россиянами, информируют их родственников в России, стараются оказывать консультационное содействие в рамках своей компетенции", - информировал он.

"Они следят за обеспечением нормальных условий содержания, организуют консульские посещения в тюрьмах. При необходимости оформляют справки об отсутствии судимости в России, в обязательном порядке направляют российским гражданам списки известных посольству адвокатов и справочные материалы о порядке передачи лиц, осужденных за рубежом, для отбытия наказания на территории РФ", - заключил дипломат.

Ранее в июле вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил ТАСС, что двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Он отметил, что столь большой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, к этому также добавлены наказания за другие преступления. По данным Мельникова, в настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян.