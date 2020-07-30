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МИД РФ заявил, что обвинения России в незаконных поставках оружия в Ливию бездоказательны

26 февраля 2011 года СБ ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение эмбарго на поставки оружия республике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Обвинения России в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии со стороны представителей ряда государств и СМИ бездоказательны. Об этом заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Бездоказательные обвинения в свой адрес в нарушении оружейного эмбарго, введенного в отношении Ливии, мы слышим нередко, - сказал он. - Причем ни для кого не секрет, что в ливийский конфликт через поставку оружия и переброску иностранных наемников и боевиков в район боевых действий напрямую втянут ряд государств, в том числе и тех, кто обвиняет в этом Россию".

26 февраля 2011 года СБ ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение эмбарго на поставки оружия Ливии.

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