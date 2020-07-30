В МИД РФ рассказали, какие вопросы затрагивались на консультациях с США в Вене

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вопросы противоракетной обороны (ПРО) обсуждались в числе других тем на состоявшихся 27-30 июля в Вене консультациях по стратегической стабильности. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Разумеется, мы продолжаем ставить соответствующие вопросы перед американцами, в том числе в рамках стратегического диалога, - сказал он. - Затрагивали тему ПРО и на завершившейся в Вене встрече в ходе экспертной дискуссии по доктринам и потенциалам. Призываем США при осуществлении своих противоракетных планов руководствоваться общепринятым принципом о недопустимости укрепления собственной безопасности в ущерб безопасности других государств".

Зайцев отметил, что пока односторонние действия США в данной сфере, включая формирование сегментов глобальной ПРО в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и усилия по созданию космического противоракетного эшелона, "самым неблагоприятным образом сказываются на системе международной безопасности, значительно осложняют отношения в различных регионах мира, способствуют формированию опасных предпосылок для возобновления гонки ядерных вооружений".