МИД России призвал к сдержанности вокруг конфликта Армении и Азербайджана

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия призывает других региональных игроков проявить сдержанность в своей военной активности на фоне последних столкновений на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Мы, разумеется, самым внимательным образом следим за ситуацией в регионе, особенно с учетом недавнего армяно-азербайджанского пограничного конфликта, и настойчиво призываем все стороны к сдержанности, в том числе и в их текущей военной деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о намерении Азербайджана провести совместные военные учения с Турцией, включая учения на границе с Арменией.

Он отметил, что с 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана проходят совместные с ВС Турции плановые учения в соответствии с действующим соглашением о военном сотрудничестве. В них задействовано около 5 тыс. военнослужащих, 150 единиц бронетехники, до 150 единиц средств артиллерии и ПВО, а также до 30 единиц самолетов, вертолетов и беспилотников.

"В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных нам Армении и Азербайджана. Убеждены, что многолетний нагорнокарабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров <...>. Российское руководство предприняло все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе", - указал Зайцев, напомнив о телефонных разговорах главы МИД РФ Сергея Лавров с коллегами из Армении и Азербайджана, а также о недавних контактах с Турцией на уровне президентов и руководителей дипведомств.

По его словам, Москва настроена и дальше вместе с партнерами, включая Турцию, работать, чтобы "купировать новый виток напряженности", стабилизировать общую обстановку в Закавказье и активно содействовать налаживанию диалога между Ереваном и Баку.

Обострение на армяно-азербайджанской границе

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. О погибших военнослужащих сообщали обе стороны. По их оценкам, с 17 июля обстановка остается относительно спокойной, но информация об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступает практически ежедневно.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.