Избирком Краснодарского края завершил прием документов от кандидатов на пост губернатора

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Этап подачи документов для регистрации в кандидаты на пост губернатора Краснодарского края завершился. Всего документы подали пять человек, сообщил ТАСС председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

"Этап регистрации завершился. Финансовый отчет, трех кандидатур для наделения полномочиями членов Совета Федерации и иные документы, необходимые для регистрации, подали пять человек", - сказал Черненко.

Он также добавил, что в ближайшие 10 дней региональная избирательная комиссия рассмотрит пакеты документов и примет решение о регистрации кандидатов.

Документы подали кандидаты от пяти партий. Среди них - действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

На данный момент должность губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе он набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.