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Следующая встреча министров экологии стран БРИКС пройдет в Индии в 2021 году

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что высоко оценивает сотрудничество стран в этом формате

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следующая встреча министров окружающей среды стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) пройдет в Индии в следующем году, сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Следующая встреча будет у нас уже, скорее всего, в Индии в следующем году", - сказал он журналистам по итогам состоявшейся в четверг 6-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС.

Кобылкин отметил, что высоко оценивает сотрудничество стран в данном формате.

БРИКС была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского экономического форума.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичИндияРоссия
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