Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии граждане России следовали транзитом через республику в третью страну, имея трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии коммерческой фирмой. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - отметил дипломат.

Мезенцев сообщил, что "граждане РФ намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства так же самолетом, минуя территорию Беларуси". Посол подчеркнул, что основанием для приезда россиян в Белоруссию явился "заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор".

Посол РФ добавил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, "россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси".

Безосновательные утверждения

Он также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных россиян во внутренние дела Белоруссии. "Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", - сказано в комментарии.

Посол РФ призвал СМИ не распространять непроверенную информацию, которая может нанести ущерб белорусско-российским отношениям. "Полагаем, что журналисты воздержатся от представления возникших обстоятельств в той форме, которая может нанести ущерб союзническим отношениям наших стран, также исключат использование непроверенных фактов, как и не допустят в дальнейшем обвинительного тона в освещении сложившейся ситуации", - сказал Мезенцев.

Российская сторона ждет от белорусских компетентных органов доказательств по обвинениям, предъявленным задержанным в республике российским гражданам. "Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля", - сказано в комментарии посла.

В МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам. "30 июля в ходе встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем я подчеркнул, что посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами. Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства республики", - отметил Мезенцев.