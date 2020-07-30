Посольство РФ: присутствие НАТО и США на Балтике усугубляет обстановку недоверия

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. Обстановка недоверия и подозрительности на Балтике усугубляется тесным сотрудничеством стран этого региона с США и НАТО. Таким образом посольство РФ в Швеции отреагировало в четверг на утверждение министра обороны королевства Петера Хультквиста о том, что расширенное присутствие войск НАТО и США в странах Балтии способствует стабильности в регионе.

"Что касается "тесного сотрудничества" США и НАТО в близлежащем к Швеции регионе, содействующего "стабильности в области политики безопасности и предотвращению конфликтов", то именно оно, а отнюдь не "агрессивные действия России", усугубляет обстановку недоверия и подозрительности на Балтике, где число полетов ВВС НАТО в среднем в четыре раза превышает этот же показатель российской авиации. Кто, если не Россия, неоднократно предлагала шведским военным сесть за стол переговоров, чтобы обсудить пути оздоровления той непростой ситуации, которая сложилась в балтийском регионе, и что мы получили в ответ - дырку от шведского бублика", - говорится в заявлении посольства, размещенном в четверг в Facebook.

Российские дипломаты отмечают, что "полностью разделяют" вывод автора статьи о том, что "военное неприсоединение - не то же самое, что неучастие во взаимодействии с другими или неподдержание глубоко и далеко идущих военных отношений". "Жаль только, что этот тезис господин Хультквист почему-то не распространяет на великого соседа Швеции - Россию. Игнорировать Россию - занятие крайне недальновидное, а главное - бесперспективное", - считают в посольстве.

Потенциальный противник

В статье Хультквиста, опубликованной накануне в газете Dagens Nyheter, говорится о "потенциальном антагонисте, планирующем действовать против нас [Швеции] в нарушение международного права". Таким противником, как становится ясно из текста, является Россия, которая "проявила свою готовность использовать вопреки международному праву для достижения политических целей военные средства в Грузии и на Украине".

"Но это же чистой воды пропагандистское вранье", - полагают в посольстве РФ. "Во-первых, любой здравомыслящий аналитик знает - и это подтверждено, между прочим, в докладе главы созданной ЕС международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, - что в августе 2008 года режим Саакашвили предательски напал на находившийся согласно мандату ООН миротворческий контингент, который защищал местное население от вооруженного нападения со стороны Грузии. Так что, если Швеция не планирует покушаться на жизни ооновских миротворцев, то ей нечего опасаться России", - говорится в заявлении.

"Во-вторых, нелишним было бы узнать у Петера Хультквиста, не интересовался ли он у своих приятелей по "оборонным сотрудничествам" - Франции, Германии и Польши, - куда исчезли из Киева их мининделы (министры иностранных дел - прим. ТАСС) в феврале 2014 года на следующий день после подписания соглашения с Виктором Януковичем и украинской оппозицией о неприменении силы, что положило начало антигосударственному перевороту на Украине, и какую роль сыграли США в раздувании и дирижировании этим процессом", - напомнили российские дипломаты.