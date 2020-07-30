В МИД России призвали Facebook к большой ответственности в сфере информационной политики

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. МИД РФ призывает компанию Facebook проявлять большую ответственность в выборе партнеров при выстраивании информационной политики. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя разоблачительную статью газеты The New York Times об украинском ресурсе StopFake.

Дипломат отметил, что с апреля 2019 года Facebook сотрудничает с сайтом StopFake при проверке достоверности информации, публикуемой в социальной сети. Между тем в недавно опубликованной статье The New York Times сообщалось о связи украинского ресурса с праворадикалами и националистами в Киеве. "Российской стороне давно известно об откровенно антироссийском характере сайта StopFake, его маниакальном отслеживании и болезненной трактовке любых русскоязычных публикаций в сети, а также о его связях с правыми радикалами", - указал представитель МИД РФ.

По его словам, примеры публикаций, расцененных StopFake как недостоверные, не оставляют сомнений в том, что цель сотрудничества ресурса с компанией - продолжение политической цензуры русскоязычного контента в социальной сети. "Разочарованы выбором такой крупной корпорации, как Facebook, в пользу крайне ангажированного ресурса в ответственном деле - верификации информации", - подчеркнул Зайцев.

"Призываем компанию проявлять более ответственный подход в выборе партнеров, - добавил он. - Расцениваем такое поведение американского технологического гиганта как очередное подтверждение скоординированной политики западных стран по зачистке мирового информационного пространства от российского контента".