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Выборы президента США - 2020

Слуцкий считает, что Трамп хочет восстановить для себя хороший электоральный фон

Так председатель комитета Госдумы по международным делам отреагировал на предложение президента США перенести намеченные на ноябрь выборы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, предлагая перенести намеченные на ноябрь выборы главы государства, хочет "подстелить соломки" на фоне неблагоприятных рейтингов и попытаться улучшить электоральный фон. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Призывы Трампа перенести выборы президента - безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов. Но очевидно, что это может быть уловкой 45-го президента США для восстановления благоприятного электорального фона", - сказал депутат.

Слуцкий заметил, что "доверие американских избирателей подорвано к действующей власти из-за кризиса в стране", экономика США сегодня побила рекорды падения, а ситуация с коронавирусом по-прежнему не выходит на обнадеживающие показатели. "Согласно опросам общественного мнения, потенциальный соперник Трампа Джо Байден опережает его на 2-10 процентных пунктов. И все это также благодаря тому, что избиратели, опять же, в основном недовольны тем, как нынешняя администрация действует в условиях пандемии", - добавил он.

"Сейчас сложно что-то прогнозировать, но не исключаю, что таким образом Трамп, претендующий на переизбрание, хочет "подстелить соломки", - резюмировал глава думского комитета.

Президент США Дональд Трамп в четверг в своем Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Слуцкий, Леонид ВикторовичТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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