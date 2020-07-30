Слуцкий считает, что Трамп хочет восстановить для себя хороший электоральный фон

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, предлагая перенести намеченные на ноябрь выборы главы государства, хочет "подстелить соломки" на фоне неблагоприятных рейтингов и попытаться улучшить электоральный фон. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Призывы Трампа перенести выборы президента - безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов. Но очевидно, что это может быть уловкой 45-го президента США для восстановления благоприятного электорального фона", - сказал депутат.

Слуцкий заметил, что "доверие американских избирателей подорвано к действующей власти из-за кризиса в стране", экономика США сегодня побила рекорды падения, а ситуация с коронавирусом по-прежнему не выходит на обнадеживающие показатели. "Согласно опросам общественного мнения, потенциальный соперник Трампа Джо Байден опережает его на 2-10 процентных пунктов. И все это также благодаря тому, что избиратели, опять же, в основном недовольны тем, как нынешняя администрация действует в условиях пандемии", - добавил он.

"Сейчас сложно что-то прогнозировать, но не исключаю, что таким образом Трамп, претендующий на переизбрание, хочет "подстелить соломки", - резюмировал глава думского комитета.

Президент США Дональд Трамп в четверг в своем Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.