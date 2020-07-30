Эксперт считает перенос выборов в США нереальным

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Предложение президента США Дональда Трампа о переносе ноябрьских выборов призвано нащупать тему для восстановления утраченных политических позиций. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Это такой пробный шар. Главная его цель - отбить, свести к минимуму голосование по почте. Трамп подозревает, что голосование по почте ему лично будет невыгодно, поэтому начинается такая игра, - сказал он. - Перенос выборов, скорее всего, нереален, но Трамп пытается нащупать тему, которая помогла бы ему немножко подтянуться, потому что по всем опросам он явно отстает. Он отстает в наиболее важных колеблющихся штатах типа Флориды. Во всех трех штатах, которые обеспечили ему победу четыре года назад, где Трамп неожиданно выиграл (Аризона, Мичиган и Флорида - прим. ТАСС), пока он по опросам проигрывает".

По словам Лукьянова, американский президент "щедро подливает бензин в пылающий костер вашингтонской политической борьбы", а в демократических кругах США с начала пандемии ходят слухи, что Трамп постарается компенсировать падение рейтинга подобными манипуляциями: "Насколько это так, непонятно, но такого рода заявления [Трампа] хорошо подкрепляют эти конспирологические теории. В течение пары дней все заклеймят это, в очередной раз скажут о том, что давно предупреждали, что он пойдет на все, лишь бы не уходить от власти".

Говоря об обоснованности заявления Трампа о недостоверности результатов почтового голосования, собеседник ТАСС обратил внимание на то, что многие по-прежнему исходят из того, что американские демократические институты и процедуры - "это очень солидная вещь", которая всегда работает. "Все-таки в Америке, мне кажется, вера в избирательные процедуры существует. Люди считают, что их голоса имеют значение", - добавил он.

С другой стороны, продолжил Лукьянов, этот образ сильно померк: "Американская система переживает тяжелый кризис идентичности и восприятия. Поэтому, видимо, Трамп будет педалировать вопрос, что все работает не так, как думали, что это под контролем глубинного государства и демократического истеблишмента. Раскручивать это можно, но насколько это сработает?" При этом, отметил аналитик, в последние годы истерия демократов, связанная с якобы имевшим место вмешательством России в американские выборы, могла подорвать у избирателей "убежденность в том, что американская система прекрасно работает".

Трамп в четверг в своем Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.