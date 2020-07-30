Ростовское заксобрание вместо каникул будет работать над конституционными поправками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области не пойдут на каникулы, а займутся приведением регионального законодательства к новым конституционным нормам. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил председатель заксобрания региона Александр Ищенко.

"Депутаты Законодательного собрания Ростовской области не пойдут на летние каникулы, комитеты законодательного собрания продолжат свою работу и в августе, и в сентябре", - сказал Ищенко.

Спикер заксобрания отметил, что наиболее значимые проекты законов во втором полугодии текущего года будут связаны с принятыми поправками в Конституцию РФ. В частности, законодатели намерены внести поправки в Устав Ростовской области, в законы о региональном правительстве и законодательном собрании, о статусе депутата регионального парламента. Всего в программу включено 9 областных закона и 3 постановления.

Кроме того, по словам Ищенко, непосредственного участия всех органов власти, в том числе депутатов заксобрания, требует ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. "Мы продолжим деятельность законодательного собрания с точки зрения выработки новых решений, которые бы позволили минимизировать негативные последствия распространения новой коронавирусной инфекции", - отметил Ищенко.

Говоря о мерах, которые законодатели Ростовской области разрабатывают в этом направлении вместе с правительством региона, Ищенко отметил, что новые решения будут направлены на поддержку социальной сферы, в том числе здравоохранения, а также бюджетов муниципальных образований, чьи доходы сократились в условиях пандемии коронавируса.