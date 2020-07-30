Слуцкий: важно удостовериться, что задержания в Белоруссии не являются провокацией

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация с задержанием в Белоруссии граждан России требует взвешенного подхода; следует убедиться, что случившееся не является провокацией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Во всей этой истории нужно разбираться. Россиян обвиняют в намерениях дестабилизировать обстановку в братской Белоруссии. Не раз уже было заявлено: Россия никак и никаким образом не вмешивается в электоральные процессы на территории иностранных государств, тем более если речь идет о наших союзниках. Это просто невозможно", - сказал Слуцкий.

"Поэтому здесь надо все очень тщательно взвесить, понять, как говорится, откуда дует ветер и не провокация ли это. Ждем разъяснений", - добавил глава комитета.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия россиян в республику. В министерство также пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского "с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины". По итогам встречи стороны договорились усилить контроль на общей границе.

По словам Мезенцева, задержанные в Белоруссии граждане России 25 июля намеревались вылететь из Минска в Стамбул, а "много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом", минуя территорию Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.