Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Латвию, Литву и Эстонию в "давлении" на российские СМИ

ВЕНА, 30 июля. /ТАСС/. Латвия, Литва и Эстония не соблюдают свои обязательства в области свободы слова и используют широкий набор инструментов давления на русскоязычные СМИ. Об этом заявил в четверг на постоянном совете ОБСЕ постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

"В очередной раз хотели бы привлечь внимание к грубым и откровенным нарушениям прав человека в странах Балтии. Начну с несоблюдения Латвией, Литвой и Эстонией своих обязательств в области свободы слова и доступа к информации, - сказал Лукашевич. - В широкий набор инструментов давления на российские и русскоязычные СМИ входят блокировка контента, запреты журналистам на въезд в страну, лишение их аккредитации под надуманными предлогами, закрытие банковских счетов и другие. В этом году этот список пополнился еще более серьезными нарушениями".

Примеры давления

Российский постпред напомнил, что 1 января представительство информагентства Sputnik в Таллине прекратило свою деятельность после полученных его сотрудниками из числа местных граждан писем от полиции Эстонии с угрозами уголовного преследования за сотрудничество с российским медиаресурсом. Помимо этого, на редакцию было оказано финансово-юридическое давление со стороны соответствующих местных структур. "Вслед за Эстонией распространить действия персональных санкций ЕС на СМИ решили Рига и Вильнюс, объявив практически в унисон о запрете вещания семи телеканалов Russia Today. Речь идет о новостных и документальных каналах на английском, испанском и арабском языках", - проинформировал российский постпред.

В марте в Латвии и Эстонии было приостановлено производство и выпуск новостных программ и других авторских передач, выходящих на "Первом Балтийском канале", а 11 июня латвийский Сейм принял поправки к закону "Об электронных СМИ", которые существенно ограничили телевещание на русском языке. "Отныне 80% эфира отдается языкам ЕС и Европейского экономического пространства, а 20% - всем остальным, включая русский язык, который является родным для более чем трети населения страны", - констатировал Лукашевич.

"На днях стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии начал процедуру ограничения вещания в отношении телеканала "Россия РТР". Поводом стало разжигание розни, якобы обнаруженное в его передаче "60 минут". Так, регулятор констатировал, что обозначения, употребляемые участниками дискуссии, включая ведущую программы Ольгу Скабееву, возможно, оцениваются как разжигание ненависти. Хочется спросить, так "возможно" или "оцениваются", или являются таковыми? Опять пресловутые highly likely (с англ. "очень может быть" - прим. ТАСС), только уже по-латышски. На сайте Совета сообщается, что если в указанной программе в течение года будет замечено как минимум еще одно нарушение, то он будет иметь право принять решение ограничить распространение программ этого телеканала в Латвии", - рассказал российский дипломат.

Нарушения международных договоров

Как указал Лукашевич, подобные действия трех стран Прибалтики являются грубейшим нарушением свободы выражения мнений и свободы прессы. Они существенно ограничивают права большой части населения Латвии, Литвы и Эстонии на доступ к информации на родном языке и противоречат международным обязательствам этих стран.

В частности, отметил он, налицо нарушение статьи 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, Декларации ООН 1992 года о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Рамочной Конвенции Совета Европы 1995 года о защите национальных меньшинств, многочисленных документов ОБСЕ, включая решение Миланского Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2018 года по безопасности журналистов.

"Общим для всех этих документов является приоритет свободного осуществления журналистами профессиональной деятельности, вне зависимости от того, нравится это властям или нет. В этой связи вызывает недоумение молчание международных структур на этот счет, включая Евросоюз, государствами-членами которого эти страны являются с 2004 года. Такое поведение лишь подкрепляет убежденность Риги, Таллина и Вильнюса в полной безнаказанности их действий", - возмутился постпред РФ.

Феномен безгражданства

По словам Лукашевича, аналогичное развитие событий происходит в образовательной сфере, где страны Балтии реализуют целенаправленную и многолетнюю стратегию по вытеснению русского языка. В частности, так называемая образовательная реформа в Латвии привела к принятию дискриминационного закона "О международных школах", в соответствии с которым обучение в таких учебных заведениях допускается только на языках стран ЕС и НАТО.

Кроме того, не выдерживают критики и попытки ЕС "закрывать глаза" на существующий в Латвии и Эстонии позорный феномен массового безгражданства. Так, в Латвии "неграждан" - около 205 тыс. человек, то есть 11% населения, а в Эстонии - примерно 71 тыс. (6%).

"Вновь призываем страны Балтии прекратить дискриминационную политику в отношении русскоязычного населения и вернуться, наконец, к выполнению своих международных обязательств, а Брюссель, который так усердно печется о соблюдении прав человека за пределами ЕС - оказать им посильную поддержку", - резюмировал российский постпред.