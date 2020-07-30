Постпред РФ надеется, что страны ОБСЕ призовут Украину отказаться от украинизации общества

ВЕНА, 30 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что государства - участники ОБСЕ будут добиваться от властей Украины пересмотра дискриминационной политики по отношению к русскоязычному населению и национальным меньшинствам. С таким призывом выступил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Вновь призываем Киев прекратить языковую дискриминацию русскоязычного населения и национальных меньшинств, ответственно подходить к выполнению своих обязательств, в том числе принятых в рамках ОБСЕ. Надеемся, что государства-участники будут добиваться от украинских властей реальных шагов по выправлению неприглядной ситуации", - заявил Лукашевич.

Постпред России напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский полтора года назад в ходе предвыборной кампании публично заявлял о недопустимости перегибов в языковом вопросе, необходимости пересмотреть и скорректировать принятые с подачи его предшественника Петра Порошенко дискриминационные нормы в этой сфере, люди ему поверили, однако с течением времени ситуация не претерпела качественных изменений. "Руководство Украины продолжило линию на принудительную украинизацию, сопровождаемую вытеснением русского языка из всех сфер общественной жизни и попытками ассимиляции неукраиноговорящего населения", - указал Лукашевич.

Так, наиболее сложная ситуация сложилась в сфере образования, где дискриминационные нормы закреплены законами "Об образовании", "О полном общем среднем образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного". Эти образовательные эксперименты Киева неоднократно критиковались международными институтами, которые указывали на несоответствие вводимых норм внутренним и международным обязательствам Украины. Например, Венецианская комиссия Совета Европы и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств давали Киеву рекомендации устранить дифференцированный подход к языкам, однако все они были демонстративно проигнорированы, обратил внимание Лукашевич.

В этой связи постпред РФ предупредил, что языковая дискриминация и ее последствия неминуемо отразятся на всех аспектах жизни украинского общества в самое ближайшее время, разделяя его еще больше по лингвистическому принципу.