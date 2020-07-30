МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Москва призывает Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций в период президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России "не выдерживает никакой критики". "Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, - подчеркнули в МИД РФ. - Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение".

На Смоленской площади обратили внимание на то, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. "Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания, - указали в министерстве. - По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".

"В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, - отметили в МИД РФ. - Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной".