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Задержание россиян в Белоруссии
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МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный и объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств с россиянами, задержанными в Белоруссии
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Москва призывает Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций в период президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.

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Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России "не выдерживает никакой критики". "Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, - подчеркнули в МИД РФ. - Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение".

На Смоленской площади обратили внимание на то, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. "Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания, - указали в министерстве. - По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".

"В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, - отметили в МИД РФ. - Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной".

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БелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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