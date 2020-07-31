Бывшего врио губернатора Приморья Тарасенко назначили председателем правительства Якутии

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Андрей Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, назначен новым председателем правительства Якутии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Президент России Владимир Путин в марте принял отставку Владимира Илюхина с поста главы Камчатки и назначил врио губернатора этого региона Владимира Солодова, который с 2018 года возглавлял правительство Якутии.

"Исполняющим обязанности председателя правительства республики назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Соответствующий указ о назначении глава региона Айсен Николаев анонсировал в Twitter. Тарасенко уже прибыл в Якутию. Кабинету министров он будет представлен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. Доктор психологических наук. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. С 2013 по 2017 годы Тарасенко возглавлял ФГУП "Росморпорт". Предприятие занимается эксплуатацией и содержанием федерального имущества в морских портах, а также предоставлением услуг по обеспечению безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним.

В октябре 2017 года его назначили врио губернатора Приморского края. В сентябре 2018 года участвовал в выборах губернатора региона, представляя партию "Единая Россия", но региональная избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов из-за "невозможности достоверно определить волеизъявление граждан". Тарасенко отказался от участия в повторных выборах. В конце сентября 2018 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.