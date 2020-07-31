Посол: Россия не увязывает возобновление чартерных рейсов с борьбой с терроризмом в Египте

КАИР, 31 июля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Россия не увязывает вопрос возобновления чартерных полетов на египетские курорты с проводимыми Египтом контртеррористическими операциями, в первую очередь на Синайском полуострове. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Рейсы были приостановлены после взрыва на борту самолета 31 октября 2015 года - через два месяца после начала Россией операции в Сирии, и, как было установлено, это был теракт, который совершили в отместку за наше вхождение в Сирию, - напомнил он. - На Синае продолжается контртеррористическая операция, а значит, террористические риски и опасность там сохраняются. Однако напрямую возобновление чартерных рейсов с борьбой Египта с терроризмом и антитеррористической операцией на Синае мы не увязываем совершенно, хотя естественно и закономерно, что общий контекст с обеспечением безопасности принимается во внимание".

По словам дипломата, в настоящее время правоохранительные органы и спецслужбы двух стран тесно взаимодействуют для улучшения систем безопасности, "чтобы в принципе исключить возможность проникновения каких-то террористических элементов на воздушные суда и проноса ими взрывных устройств". "Достигнут определенный прогресс, и мы надеемся, что в скором времени, если не помешают какие-то другие обстоятельства, чартеры можно будет восстановить", - отметил Борисенко.

Он указал, что "пока остаются определенные вопросы, которые еще необходимо решить". "Во всем мире есть недочеты, и работа по их полному устранению, а также по оценке существующих рисков пока продолжается, - добавил посол. - По-прежнему ведется работа по усилению всех систем безопасности в аэропортах египетских курортов, однако да, на общем фоне из-за пандемии и закрытия рейсов по всему миру это немного отошло на задний план, но не перестало быть актуальным".

Борисенко заявил, что ситуация с восстановлением чартерного сообщения никак не связана с циркулировавшими в СМИ сведениями о якобы имевшем место требовании России предоставить ей взамен базу на северном побережье Египта. "Это совершенно никак не взаимосвязано, об этом даже речь не идет, - отметил он. - То же самое касается и слухов об открытии российской базы в Ливии - у нас таких данных нет".

Катастрофа самолета

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.