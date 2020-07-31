Росмолодежь будет участвовать в обсуждении законопроекта о молодежной политике

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росмолодежь намерена принять активное участие в дискуссиях, связанных с внесенным в Госдуму законопроектом о молодежной политике. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"Сейчас началось обсуждение этой законодательной инициативы, мы примем активное участие в этом процессе. Я везде буду просить, чтобы этот проект был поддержан", - сказал Бугаев.

По его словам, документ нужен, "прежде всего, для отрасли". "Конечно, если мы выйдем на улицу, остановим первого попавшегося молодого человека и спросим его, нужен ли ему закон о молодежной политике - он в лучшем случае подумает, что это какой-то розыгрыш. Но предлагаемый законопроект - это инструмент для реализации молодежной политики, а отсутствие инструментов всегда осложняет любую деятельность", - подчеркнул собеседник агентства.