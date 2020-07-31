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Путин поручил проработать поправки, предложенные, но не вошедшие в конституцию

Правительство должно выполнить соответствующее поручение до 15 декабря
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в конституцию поправок. Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, состоявшейся 3 июля.

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"Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции Российской Федерации, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что это должно быть сделано до 15 декабря.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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