Путин поручил оптимизировать процедуру подачи иностранцами заявлений на гражданство РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать подачу иностранцами заявлений на российское гражданство, избавив их от необоснованных расходов на эту процедуру. Соответствующее поручение опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей <…>", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в конституции.

Согласно поручению, эти предложения должны быть проработаны кабмином совместно с администрацией Кремля в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Президенту РФ соответствующие предложения должны быть представлены до 1 октября, указано в документе.