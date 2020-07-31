В Чувашии прекратили полномочия депутата, скрывшего сведения о более 20 счетах в банках

ТАСС, 31 июля. Новочебоксарское городское собрание депутатов (Чувашия) досрочно прекратило полномочия одного из депутатов, который скрыл сведения о более 20 счетах в банках. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой прокуратуры республики.

"Решением Новочебоксарского городского собрания депутатов Чувашской Республики от 30 июля 2020 года досрочно прекращены полномочия одного из депутатов Новочебоксарского городского собрания депутатов Чувашской Республики. Причиной лишения статуса явилось представление депутатом недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2017 и 2018 годы", - отмечается в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, экс-депутат сокрыл наличие более 20 счетов. Они были открыты в шести банках на его имя и на имя его супруги. Кроме того, депутат не сообщил о наличии доли в уставном капитале юридического лица.

По информации на сайте Новочебоксарского городского собрания депутатов, на внеочередном заседании 30 июля были досрочно прекращены полномочия депутата по Советскому избирательному округу №5 Авага Ханеданяна из-за несоблюдения им законодательства о противодействии коррупции. Ханеданян являлся членом комиссий по городской инфраструктуре, ЖКХ и экологии, а также по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства.

Нарушения были выявлены по результатам проверки прокуратуры Новочебоксарска. Надзорное ведомство направило представление в адрес городского собрания депутатов.