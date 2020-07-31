Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.

"Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", - сказал Песков.

Он уточнил, что задержанные не делали ничего противозаконного, а их пребывание в республике никак не связано с белорусскими делами. "Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами", - сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне - сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, "у них были билеты в Стамбул".

"Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", - подчеркнул Песков.

По его словам, Кремль весьма обеспокоен отсутствием консульского доступа к задержанным. "Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время", - сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что задержание российских граждан в Белоруссии не совсем соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска. "Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно", - заявил он.

"Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", - подчеркнул Песков.

По его словам, контактов президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко - после задержания россиян пока не было. "Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались", - сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас необходимые контакты осуществляются по линии МИД и посольства РФ в Минске.

Россия надеется, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа пройдут максимально успешно, и не намерена в них вмешиваться, подчеркнул Песков. "Белоруссия - это наш союзник, мы, конечно, хотим, чтобы [избирательная] кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не планируем", - сказал представитель Кремля. Он также выразил надежду, что президентская кампания в Белоруссии будет "соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления".