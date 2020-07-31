Песков: Козак не заявлял о сворачивании переговоров по урегулированию на Украине

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия по-прежнему привержена минским договоренностям, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак не заявлял о сворачивании переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования [на Украине]", - сказал представитель Кремля, комментируя письмо Козака коллегам по "нормандскому формату" (Германия, Россия, Франция, Украина).

Песков подчеркнул: "Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и, если это утверждается, это является передергиванием".

"Я не знаю, что опубликовали украинские СМИ, я не имел возможности ознакомиться с этим", - признался представитель Кремля, говоря о появившейся в четверг в украинских СМИ информации о том, что Козак направил письмо коллегам по консультациям из "нормандской четверки", назвав неэффективными переговоры по Донбассу на уровне советников, и предложил отказаться от этого формата. Песков уверен, что "если действительно было опубликовано письмо Козака, то это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что в переговорах по украинскому урегулированию "задействованы все: и помощники [лидеров стран "нормандской четверки"], и министерства иностранных дел, и сами главы государств, и контактная группа". Он заверил, что работа на уровне помощников лидеров будет продолжаться.

В четверг источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил ТАСС, что Козак направлял письмо коллегам по "нормандскому формату", в нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров.