Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу, 31 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента день такой спокойной кабинетной работы. Сегодня встречи, внутренние совещания. Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. Песков пообещал по итогам рассказать о том, какие вопросы обсуждались.