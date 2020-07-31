Муниципальный фильтр на выборы главы Прикамья прошли четыре из пяти кандидатов

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Члены рабочей группы избирательной комиссии Пермского края проверили подписи муниципальных депутатов, которые кандидаты в губернаторы региона должны были собрать для участия в выборах. Четыре из пяти кандидатов прошли муниципальный фильтр, сообщил ТАСС в пятницу член краевого избиркома на постоянной основе Антон Маклаев.

"Мы у всех кандидатов проверили муниципальный фильтр, соответственно, по итогам проверки очевидно, что четыре кандидата проходят муниципальный фильтр, кандидат [от партии "Справедливая Россия" Александр] Репин по двум основаниям из трех <...> не проходит. Принимать решение на основании этого протокола будет комиссия, но, по идее, это одно из оснований для отказа в регистрации", - сказал он.

По словам Маклаева, для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо было собрать 102 подписи в минимум 35 территориях Пермского края, также представить подписи депутатов верхнего уровня.

Как сообщила в ходе заседания секретарь избирательной комиссии региона Татьяна Любарская, все кандидаты представили 107 подписей. Однако в ходе проверки выяснилось, что Репин потерял шесть подписей и столько же муниципальных образований, поскольку ранее эти же депутаты расписались в поддержку действующего врио главы Пермского края Дмитрия Махонина. "У кандидата Махонина из представленных 107 подписей - 107 подписей не совпали, вернее были совпадения, мы с вами слышали с кандидатом Репиным, но, исходя из того, что они были поставлены ранее, они все засчитываются в пользу кандидата Махонина. Таким образом у кандидата Махонина представлено, собрано, проверено 107 подписей в 41 муниципальном образовании, у кандидата [от партии "Патриоты России" Евгения] Козлова 107 подписей в 43 муниципальных образованиях, у кандидата [от партии "ЛДПР" Олега] Постникова 107 [подписей] в 38 муниципальных образованиях, у кандидата [от партии "КПРФ" Ксении] Айтаковой по результатам проверки на совпадение не могут быть засчитаны две подписи, таким образом у нее остается 105 подписей в 37 муниципалитетах", - пояснила Любарская.

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, для регистрации обязаны предоставить в комиссию подписи жителей Пермского края в поддержку выдвижения, необходимо было собрать порядка 20 тыс. подписей. Также впервые регион участвовал в эксперименте по сбору подписей через портал "Госуслуги", таким образом можно получить до 25% подписей или около 5 тыс. подписей. В качестве самовыдвиженца на выборы заявился Махонин, он, по данным избиркома региона, представил в комиссию более 21,8 тыс. подписей, из них 4 997 подписей (предельное количество) были собраны через портал "Госуслуги". Эти показатели рабочая группа проверит 1 августа.

Шестого февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Выборы губернатора в регионе пройдут 11,12 и 13 сентября.