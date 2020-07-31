Клишас: рабочая группа в срок внесет поправки по предложениям, не вошедшим в конституцию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию в срок подготовит совместно с правительством предложения по поправкам, не вошедшим в текст основного закона страны. Об этом заявил журналистам в пятницу сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Рабочая группа совместно с правительством подготовит все необходимые предложения в указанный в поручении срок", - сказал он.

По словам сенатора, поручение президента говорит о важности каждого поступившего в рабочую группу предложения.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в конституцию поправок. Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, состоявшейся 3 июля.