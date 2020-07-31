Песков прокомментировал предложение Путина вручать вместе с паспортом новую конституцию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о советском опыте вручения гражданам вместе с паспортом экземпляра конституции, отметив, что это здорово. Таким образом он прокомментировал в пятницу поручение главы государства Владимира Путина рассмотреть вопрос о введении такой практики.

"Я вам скажу на собственном примере: когда много лет тому назад в другой стране - в Советском Союзе, я получал паспорт, мне дали тогда Конституцию Советского Союза", - отметил Песков.

"Было бы здорово, если бы это происходило [сейчас], потому что, чем лучше люди будут знать конституцию, тем лучше они смогут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе, [в том числе] которые только что были внесены", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон поручил правительству, в частности, рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ.