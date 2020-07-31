Путин обсудил с Совбезом безосновательное задержание россиян в Минске

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили безосновательное задержание россиян в Минске, выразив надежду на их освобождение. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с членами Совбеза.

"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии", - сказал он. "Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь.

Глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. По словам пресс-секретаря президента, на совещании также традиционно обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.