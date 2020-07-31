Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая поправка была внесена при рассмотрении во втором чтении законопроекта, позволяющего освобождать члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий. Этот документ был внесен в Госдуму в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим в тот момент должность президента РФ. Он позволяет избиркомам отзывать членов комиссии по мотивированному представлению политических партий, которые их назначили. При этом рассматривать такие представления избиркомы смогут только в случае, если партия одновременного внесла предложения по кандидатуре нового члена.

Решение о возможности проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, будут принимать избиркомы, причем они должны определиться за 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования.

Многодневное голосование не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. Документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования на оборудованных территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Голосование с использованием дополнительных возможностей предлагается предусмотреть для групп избирателей и участников референдума, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Одновременно решение о многодневном голосовании при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов будет принимать избирательная комиссия субъекта Российской Федерации. Закон определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где проходят выборы. Также в три раза увеличивается максимально возможное количество наблюдателей при проведении голосования в течение нескольких дней.

Законом уточняется, что административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, поступившее в суд в период избирательной кампании до первого дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней, но не позднее дня начала голосования. Если же речь идет о заявлениях, поступивших в день накануне голосования, непосредственно в период проведения голосования или после его окончания, то они должны рассматриваться немедленно. Также немедленно будут рассматриваться исковые заявления об ошибках и неточностях в списках избирателей и участников референдума.