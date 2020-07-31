МИД РФ заявил, что Москва зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия даст зеркальный ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении своих граждан и организаций за то, что те якобы причастны к кибератакам. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с введением Евросоюзом ограничительных мер в отношении ряда российских граждан и госструктур под предлогом их причастности к кибератакам.

"Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все зеркально", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади отметили, что решение Евросоюза ввести санкции в отношении российских граждан и организаций, якобы причастных к кибератакам, вызывает сожаление, его политическая подоплека очевидна.

"Вызывает недоумение и сожаление принятое Советом Европейского союза 30 июля решение о введении односторонних ограничительных мер в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна".

В МИД РФ считают, что Европейский союз выбирает политику одностороннего давления и рестрикций вместо серьезного разговора для урегулирования разногласий и повышения взаимного доверия. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Москва несколько раз предлагала Евросоюзу наладить профессиональный диалог о вызывающих обеспокоенность вопросах в информационной сфере или использовать имеющиеся каналы и механизмы по линии ООН и ОБСЕ.

"Вместо этого в Брюсселе предпочли задействовать учрежденный год назад "на бумаге" инструментарий санкций, цинично представляя это как "продвижение международной безопасности и стабильности в киберпространстве". Напрашивается вывод, что серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и повышению взаимного доверия, в Евросоюзе предпочитают политику одностороннего давления и рестрикций. Такой подход ведет мир не к "порядку, основанному на правилах", о котором так любят рассуждать наши еэсовские партнеры, забывая о центральной роли ООН, а, напротив, к новым политическим противостояниям и киберхаосу", - подчеркнули в дипведомстве.