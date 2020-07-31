Путин подписал закон о денонсации соглашения об использовании казахстанского узла "Балхаш"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Документ, принятый Госдумой 21 июля и одобренный Советом Федерации 24 июля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в указе.

Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении. Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим президент РФ Владимир Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".

Узел "Балхаш" является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположен в Карагандинской области Казахстана и предназначен для ведения непрерывной разведки космического пространства в зоне своего действия, автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, а также определения параметров их движения и выдачи информации на командные пункты СПРН.

Соглашение было подписано 2 декабря 2014 года в Москве и ратифицировано 28 ноября 2015 года. Оно подразумевает использование Россией движимого и недвижимого имущества узла "Балхаш". В состав недвижимого имущества входят технологические объекты и объекты обеспечения, предназначенные для решения задач в российской системе предупреждения о ракетном нападении.