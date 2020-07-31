Кубанский избирком зарегистрировал кандидатов от КПРФ и ЛДПР на выборы губернатора

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала первых двух кандидатов на выборы губернатора региона, которые пройдут в сентябре, передает корреспондент ТАСС с заседания региональной комиссии.

Накануне сообщалось, что этап подачи документов для регистрации в кандидаты на пост губернатора Краснодарского края завершился.

"Зарегистрировать Сафронова Александра Михайловича 1984 года рождения, секретаря Краснодарского краевого отделения политической партии КПРФ, выдвинутого этой партией, кандидатом на должность главы администрации, губернатора Краснодарского края. <…> Зарегистрировать Тутушкина Ивана Геннадиевича 1976 года рождения, координатора краснодарского регионального отделения политической партии ЛДПР кандидатом на должность главы администрации, губернатора Краснодарского края", - сказал в ходе заседания председатель краевого избиркома Алексей Черненко. Оба решения были приняты единогласно избирательной комиссией.

Кроме того, избирком принял решение отказать кандидату от Партии социальной защиты Денису Деулину. Решение обусловлено тем, что у него нет пассивного избирательного права. Кандидату на день выдвижения было 27 полных лет, тогда как выдвигаться можно только с возраста 28 лет. Таким образом, он не мог быть выдвинут на должность губернатора 29 июня, когда проходило собрание Краснодарского регионального отделения политической Партии социальной защиты.

По данным сайта регионального отделения КПРФ, Александр Сафронов имеет высшее образование, является помощником депутата Государственной думы, а также автором и ведущим политической интернет-программы в Youtube.

Иван Тутушкин является депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, заместителем председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, координатором регионального отделения ЛДПР.

О выборах губернатора Краснодарского края

Документы на регистрацию подали кандидаты от пяти партий. Среди них - действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

На данный момент должность губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе он набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.