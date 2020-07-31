"Единая Россия" приостановила членство экс-депутата Саратовской облдумы Гайдука

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего депутата Саратовской областной думы Александра Гайдука в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения единороссов.

"Членство в партии Александра Гайдука приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники УФСБ задержали в Саратове мужчину, который подозревается в мошенничестве на сумму более 10 млн рублей. Злоумышленник занимался хищением средств у юридических лиц, участвующих в реализации нацпроекта. Подозреваемый был арестован на два месяца. Местные СМИ сообщали, что речь идет о бывшем депутате облдумы Гайдуке.

С 2012 по 2017 год Гайдук являлся депутатом Саратовской областной думы.