Слуцкий назвал утверждения о взрывах в самолете Качиньского политизацией трагедии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Утверждения польской стороны о якобы срабатывании взрывного устройства на борту самолета президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском, является политизацией трагедии и кощунством. Такое мнение в пятницу журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Утверждения о возможном взрывном устройстве на борту президента Польши Леха Качинского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском, - попытка политизации трагедии. А звучащие обвинения в адрес России - чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у "старших братьев" по ЕС и в Вашингтоне", - сказал он, заметив, что к выводам о наличии тротила пришли в лабораториях США и Великобритании, отбросив все ранние итоги расследования.

Слуцкий подчеркнул, что "Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский". "Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины, - резюмировал депутат. - Однако в Польше решили разворошить старые могилы, спустя 10 лет снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно".

Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая причины катастрофы под Смоленском президентского самолета Ту-154М, на состоявшемся в четверг заседании в парламенте представила фильм со своей версией обстоятельств этой трагедии. Суть представленного подкомиссией фильма заключается в том, что на борту Ту-154М произошло два взрыва, о чем ее члены уже неоднократно заявляли в прошлом без каких-либо серьезных доказательств. Как утверждают создатели ленты, наличие взрывчатых веществ на борту подтвердили не только польские, но и британские специалисты. Никаких новых данных представлено не было.