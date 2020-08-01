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Задержание россиян в Белоруссии
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Консул РФ встретился с задержанными в Белоруссии россиянами

Их подозревают в подготовке массовых беспорядков
Здание посольства РФ в Минске Вадим Рымаков/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в Минске
© Вадим Рымаков/ТАСС

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Консул России провел продолжительную встречу с задержанными в Белоруссии россиянами. Об этом сообщили ТАСС в субботу в посольстве РФ в Минске.

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"Консул провел встречу с задержанными. Насколько известно, посещение задержанных было продолжительным по времени", - отметили в российской дипмиссии.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Согласно последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. 

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