Центризбирком Татарстана зарегистрировал кандидата от КПРФ в депутаты Госдумы

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Центризбирком Татарстана в субботу зарегистрировал Альберта Ягудина, выдвинутого КПРФ, в качестве кандидата на довыборах депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу №28. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

"Сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировала Альберта Ягудина, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Коммунистическая Партия Российской Федерации", в качестве кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы [Федерального собрания] Российской Федерации по Нижнекамскому избирательному округу номер 28", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Центризбиркома Татарстана, статус зарегистрированных кандидатов, помимо Ягудина, имеют Андрей Колосов (ЛДПР), Олег Морозов ("Единая Россия"), Ильнар Сираев ("Справедливая Россия"), Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Леонид Стражников ("Коммунистическая партия социальной справедливости").

"Решение о регистрации или отказе в регистрации в качестве кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы ФС РФ по Нижнекамскому избирательному округу номер 28 подавшего документы в порядке самовыдвижения Василия Коротких будет принято в соответствии с календарными сроками", - говорится в сообщении.

В регионе одновременно проходят четыре избирательные кампании: выборы президента Татарстана, довыборы депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления.