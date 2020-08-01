Консул назвал надуманной позицию Минска о сговоре граждан РФ с Тихановским и Статкевичем

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским надуманы и недействительны. Об этом заявил в субботу консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия-24" .

Он сообщил, что состоялась встреча российских дипломатов с задержанными россиянами. "Мы можем предъявить копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Такой документ был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей. В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", - сказал он.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Согласно последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Такие же обвинения предъявлены белорусским следствием оппозиционеру Николаю Статкевичу и блогеру Сергею Тихановскому.