Врио главы Прикамья Махонин заручился поддержкой жителей для участия в выборах губернатора

ТАСС, 1 августа. Избирательная комиссия Пермского края признала число подписей достаточным для регистрации врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина кандидатом на пост главы региона на выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой краевого избиркома.

Ранее комиссия проверила подписи кандидатов, собранные от депутатов. Муниципальный фильтр прошли четверо из пяти подавших документы на регистрацию. Представитель от партии "Справедливая Россия" - предприниматель Александр Репин не прошел по двум из трех оснований, окончательное решение по его допуску к выборам примет избирком.

"По результатам проверки и заседания рабочей группы количество действительных и достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата Дмитрия Махонина", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям законодательства, кандидаты-самовыдвиженцы обязаны были представить подписи жителей Пермского края в поддержку своего выдвижения. Для регистрации необходимо было собрать 19 991 подпись, максимальное количество подписей, которые можно было представить в комиссию, - 21 990. Также впервые в рамках эксперимента, в котором участвовал регион, кандидат мог собрать 25% подписей через "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Из общего объема подписей в поддержку кандидата должны проверяться 20% подписей, отобранных посредством случайной выборки.

"[Махонин] представил в комиссию 21 862 подписи, из них 4 997 подписей [предельное количество] были собраны через портал "Госуслуги". По итогам заседания рабочей группы в результате проверки 3 999 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидата и отобранных для проверки посредством случайной выборки, не выявлено ни одной недостоверной, при выявленных 34 недействительных подписях избирателей. Таким образом, процент выявленных недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, составил 0,85% при допустимом объеме брака не более 5%", - говорится в сообщении.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Выборы губернатора в регионе пройдут 11, 12 и 13 сентября.