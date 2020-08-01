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Задержание россиян в Белоруссии

Нарышкин: в Европе задержание россиян в Белоруссии считают срежиссированной акцией

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительственные круги в Европе квалифицируют задержание россиян в Белоруссии как срежисссированную акцию. Об этом заявил в субботу журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", - сказал он, отметив, что его служба по роду своих задач занимается отслеживанием зарубежной реакции на подобные события.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичБелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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