Глава Кубани представил список кандидатов в сенаторы

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил список кандидатов в сенаторы, один из которых получит полномочия члена СФ в случае его победы на выборах главы региона, сообщили ТАСС в предвыборном штабе Кондратьева.

"28 июля Вениамин Кондратьев подал пакет документов для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах руководителя региона, вместе с пакетом документов он подал список кандидатов в сенаторы. В этот список вошли действующий представитель Кубани в Совете Федерации Алексей Кондратенко, председатель краевого Совета ветеранов Евгений Шендрик и главврач краевой клинической больницы №1 Краснодара Владимир Порханов", - говорится в сообщении.

Алексей Кондратенко - сын губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко, возглавлявшего регион в 1997-2001 годов. Ранее работал депутатом законодательного собрания Краснодарского края, возглавлял комитет по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности в регпарламенте. С 2015 года - член Совета Федерации РФ, представитель от администрации Краснодарского края. Законодательное собрание Краснодарского края в СФ представляет Владимир Бекетов, в прошлом председатель ЗСК.

О выборах

Документы на регистрацию подали кандидаты от пяти партий. Среди них - действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.